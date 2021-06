Promo: Tim, Iliad, WindTre e Vodafone mostrano le nuove tariffe del mese

Che sia Tim, Iliad, WindTre o Vodafone, ognuna di queste ha in serbo delle speciali promo per l’estate 2021, periodo di particolare abbondanza per quanto riguarda le offerte di abbonamento telefonico. Due cose cose sono certe: ognuna di queste compagnie ha a cuore la soddisfazione del cliente, per questo nessuno rimarrà deluso.

Promo: le proposte di Tim, Iliad, WindTre o Vodafone di 7,99 euro. Procediamo per ordine, partendo dalla compagnia telefonica TIM. Questa propone ai clienti di fiducia la tariffa TIM Gold Pro . Trattasi di una ricaricabile che godrà di telefonate senza limiti verso tutti, Sms e 70 giga per la navigazione in internet, a un costo di rinnovo mensile Tale promo finisce per competere con quella di Vodafone: Special 100 Giga. Stesso discorso: telefonate senza limiti verso tutti, Sms illimitati e ben 100 giga di navigazione in internet. Il costo però in questo caso sale a 9,99 euro.

Iliad presenta il solito problema, che ha attirato l’attenzione anche delle associazioni di consumatori. Le nuove promo sono valide per i nuovi clienti e, per chi entra, saranno definitive. Ad ogni modo, la Flash 120 risulta particolarmente vantaggiosa. Come la tariffa precedente, il costo è di 9,99 euro al mese per il rinnovo, in cambio di telefonate senza limiti, Sms verso tutti e 120 giga di internet.

Senza dubbio una proposta interessante ma non la si potrà cambiare nel momento in cui ne arriveranno delle altre. Infine, per conto di WindTre, vediamo WindTre Star+. Chi sceglierà il gestore arancione, avrà accesso a 70 giga di internet, Sms illimitati e chiamate verso tutti senza limiti a 7,99 euro. C’è solo l’imbarazzo della scelta.