Cosa starà bollendo in pentola per PlayStation 5? È questa la domanda esplosa da giorni sul web dopo che Sony ha registrato il nuovo marchio PSX. Scopriamo insieme le varie ipotesi e se potrebbe trattarsi della nuova console. Attenzione però, perché la notizia potrebbe davvero emozionarvi e non farvi stare più nella pelle.

PlayStation 5: nuovo marchio registrato

Esattamente in data 11 giugno 2021 PlayStation 5, nella fattispecie Sony, ha registrato un nuovo marchio. Un episodio che non è passato inosservato alla cronaca e soprattutto agli appassionati di gaming. PSX sarebbe questo fantomatico nuovo marchio.

Da quel giorno, sul web, si sono attivate le tastiere di tutto il mondo cercando di capire a cosa potrebbe riferirsi. Alcuni hanno già ipotizzato a una nuova console pronta a sostituire PlayStation 5. Tuttavia l’ipotesi sembra alquanto lontana se si prendono in considerazione le 3 lettere che compongono questo marchio.

Anche perché l’assonanza si avvicina di più alla seconda ipotesi, quella per cui Sony abbia in cantiere per PlayStation 5 un evento incredibile, come quelli che è solita realizzare per queste occasioni. Tantissime indiscrezioni, precedenti alla registrazione, annunciavano che a breve avremmo assistito a un nuovo evento. Quindi tutto sembra propendere in direzione PlayStation Experience.

Ovviamente non si tratta di un’affermazione con basi solide e altrettante conferme. Sono solo idee e la seconda, quella di un evento per PlayStation 5, sembra essere più vicina alla realtà dei fatti. In pratica un nuovo PlayStation Experience, anche perché, se pensiamo a questo periodo, avremmo un’ulteriore conferma vista la vicinanza all’E3 2021.

Novità in cantiere

Per PlayStation 5 sembrano esserci quindi parecchie novità in cantiere. Ci vorrà un po’ di pazienza, ma presto sapremo cosa significherà il nuovo marchio PSX registrato da Sony qualche giorno fa.

Ora però non c’è tempo da perdere, meglio concentrarsi sulle PlayStation 5 disponibili da MediaWorld in questi giorni sul suo shop online. Su 3 date ghiotte ne restano solo 2: oggi pomeriggio alle ore 15:00 e domani sempre alle 15:00. Ovviamente sul sito ufficiale di MediaWorld Games.