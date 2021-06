La situazione delle scorte di PlayStation 5 sta lentamente migliorando e catene come GameStop e MediaWorld stanno intensificando i rifornimenti, proponendo giornate d’acquisto a cadenza settimanale.

Questa settimana MediaWorld ha cambiato un po’ le carte in tavola e lo ha fatto con un’iniziativa che consente ai giocatori di provare ad acquistare 3 diverse edizioni della console next gen di Sony in altrettante date. Scopriamo insieme i dettagli.

PlayStation 5 finalmente torna disponibile da MediaWorld

Parliamo della versione Digital Edition, del primo bundle con Ratchet & Clank: Rift Apart e dell’edizione standard con lettore ottico. Al fine di gestire in maniera più efficiente la coda, MediaWorld continua ad utilizzare la sua pagina dedicata, in cui presentarsi per poter provare ad acquistare una delle unità proposte. Gli appuntamenti previsti sono i seguenti.

Ieri martedì 22 giugno 2021 dalle 15 era disponibile PS5 Digital Edition, oggi 23 giugno 2021 dalle 15.00 sarà disponibile il bundle con la versione con disco e Ratchet & Clank: Rift Apart. Infine, domani 24 giugno dalle 15 sarà disponibile la versione standard con il lettore ottico. Si parte quindi da oggi alle 15:00, ma tenete conto che in questa occasione sarà disponibile solo la variante completamente digitale di PlayStation 5, quindi se state aspettando quella standard, o magari il bundle, visto che il nuovo Ratchet & Clank è imperdibile, vi conviene riprovare in occasione degli altri due appuntamenti.

Finalmente quindi dopo mesi di assenza possiamo finalmente toccare con mano la nuova console Sony. Per maggiori informazioni vi consigliamo di tenere d’occhio il sito ufficiale di MediaWorld.