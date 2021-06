Netflix: Steven Spielberg passa allo streaming e impone le sue opere sulla piattaforma

Il regista, in merito all’accordo, rivelato dal Wall Street Journal, ha spiegato: “In Amblin, lo storytelling sarà per sempre al centro di tutto ciò che facciamo, e dal momento in cui Ted e io abbiamo iniziato a discutere di una partnership, è stato abbondantemente chiaro che avevamo un’incredibile opportunità di raccontare nuove storie insieme e raggiungere il pubblico in nuovi modi”. Ted è Sarandos, capo dei contenuti Netflix, il quale ha specificato: “Steven è un visionario creativo e un leader e, come tanti altri in tutto il mondo, la mia crescita è stata plasmata dai suoi personaggi memorabili e dalle sue storie che sono state durature e ispiratrici”.

“Sento che le persone hanno bisogno di avere l’opportunità di lasciare il sicuro e familiare della loro vita e andare in un posto dove possono sedersi in compagnia di altri e avere un’esperienza condivisa – piangere insieme, ridere insieme, avere paura insieme – in modo che quando sarà finita possano sentirsi un po’ meno estranei“, diceva il regista. Egli ha poi aggiunto: “Voglio vedere la sopravvivenza delle sale cinematografiche. Voglio che l’esperienza teatrale rimanga rilevante nella nostra cultura”.