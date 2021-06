Un nuovo smartphone del noto produttore cinese Lenovo è stato presentato nel corso delle ultime ore per il mercato russo. Si tratta in particolare del nuovo Lenovo K13 Note, ma in realtà abbiamo già avuto modo di conoscerlo sotto un’altra veste. Questo device, infatti, altro non è se non una versione re-branded dello scorso Motorola Moto G10.

Lenovo ufficializza Lenovo K13 Note, un re-branded di Moto G10

In queste ultime ore Lenovo ha quindi annunciato in veste ufficiale in Russia un nuovo dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Come già accennato, però, conosciamo già il nuovo Lenovo K13 Note in quanto si tratta sostanzialmente di una versione re-branded del Motorola Moto G10 annunciato ufficialmente soltanto un paio di mesi fa.

L’aspetto estetico e gran parte delle specifiche tecniche sono infatti condivise dai due smartphone. Nello specifico, sul nuovo mid-range a marchio Lenovo è presente il processore Snapdragon 460 con diversi tagli di memoria a supporto. La parte frontale, poi, è occupata da un display con tecnologia IPS LCD e con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+.

In alto al centro è collocato un notch a goccia con al suo interno una fotocamera anteriore da 8 megapixel. Sulla parte posteriore sono invece collocate quattro fotocamere con dei sensori fotografici rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel, mentre al centro della backcover è collocato un sensore biometrico per lo sblocco. Presenti infine il sistema operativo Android 11 e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 10W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Lenovo K13 Note sarà disponibile per il mercato russo nel corso dei prossimi giorni ad un prezzo di circa 142 euro al cambio attuale.