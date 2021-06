Di recente SellCell ha proposto a numerosi utenti un sondaggio contenente dei quesiti relativi alla probabile influenza negativa che il nome “iPhone 13” potrebbe avere sulla scelta di procedere o meno con l’acquisto dei dispositivi della nuova generazione. Una buona percentuale di utenti ha manifestato lo scarso apprezzamento nei confronti del numero tredici e ha indicato come valida alternativa la denominazione “iPhone 2021”.

iPhone 2021 o iPhone 12: il colosso potrebbe proporre dispositivi senza tasti!

Quello che sarà il nome dei prossimi iPhone sembra essere destinato a rimanere ancora un’incognita. Un recente brevetto offre però un’informazione davvero interessante, la cui attribuzione alla nuova generazione di melafonini non è però del tutto certa.

Il documento descrive degli iPhone del tutto privi di tasti è il riferimento potrebbe essere proprio agli smartphone Apple in arrivo nel mese di settembre. La particolarità, però, non è stata fino ad ora citata dalle varie indiscrezioni trapelate, le quali hanno più volte riposto l’attenzione su dettagli come: i nuovi display; il comparto fotografico e le modifiche apportate alle dimensioni del notch.

I prossimi dispositivi, il cui lancio dovrebbe avvenire verso la terza settimana del mese di settembre, potrebbero quindi presentare delle novità evidenti rispetto alle generazioni in commercio ma a riguardo le voci non sono del tutto convincenti.

Delle vere innovazioni potrebbero arrivare soltanto nel 2022 con l’arrivo degli iPhone 14, i quali dovrebbero non presentare alcuna tacca nel display né un modello mini. Quest’ultimo dovrebbe essere sostituito da un nuovo modello con display più grande.