La spesa è davvero ridotta ai minimi termini da Euronics, in questo caso tutti hanno la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di prodotti fortemente scontati, con prezzi sempre più bassi e convenienti.

Il limite più grande della campagna riguarda più che altro la disponibilità sul territorio, è bene ricordare che gli acquisti potranno essere effettuati solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics La Via Lattea, non altrove in Italia o comunque sul sito ufficiale dell’azienda. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale potrà essere esercitata nelle medesime location d’acquisto; il volantino è da ritenersi valido fino al 30 giugno 2021.

Euronics: quanti sconti e che prezzi bassi nel volantino

I prodotti più interessanti dell’intero volantino Euronics toccano abbondantemente la fascia alta della telefonia mobile, in particolare risulta essere possibile approfittare di alcuni dei migliori smartphone in circolazione, quali possono essere Xiaomi Mi 11, disponibile a 799 euro, oppure i corrispettivi prodotti Samsung, come Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra 5G o Galaxy S21+.

Tutti gli altri sconti sono legati a dispositivi molto più economici, i quali possono essere Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Samsung Galaxy A72, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 10 5G o anche Xiaomi Redmi 9A, accoppiato con Samsung Galaxy A32, i cui prezzi complessivamente non vanno oltre i 400 euro.

Per ogni altro dettaglio in merito all’ottimo volantino Euronics, ricordando le varie limitazioni discusse in precedenza raccomandiamo di aprire le pagine che potete trovare elencate qui sotto.