È tutto pronto per l’annuncio più atteso dell’anno. Dopo tanta pazienza il momento topico è previsto per il 24 giugno 2021 dove sarà presentato anche il nuovo logo. Di cosa stiamo parlando? Ma di Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft che sostituirà Windows 10. Ecco tutte le novità e le caratteristiche ad oggi conosciute trapelate dall’azienda fondata da Bill Gates.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0

— Windows (@Windows) June 2, 2021