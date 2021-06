Very Mobile continua con la promo sul costo di attivazione gratuito per tutte le offerte, che è stata prorogata al 30 Giugno 2021, salvo cambiamenti. Termina la commercializzazione dell’iniziativa “Porta Un Amico in Very“.

Le ricariche omaggio eventualmente accumulate dai clienti Very Mobile rimarranno a disposizione senza alcuna scadenza e si potranno visualizzare direttamente sull’app Very nella sezione “Addebiti e Accrediti” nel menù “Offerta“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile ha chiuso la promozione Porta un Amico

Se il cliente Very Mobile ha condiviso il proprio codice con un amico che l’ha utilizzato entro il 20 Giugno 2021, o se ha effettuato un acquisto entro il 20 Giugno 2021 sfruttando un codice amico, riceverà regolarmente la propria ricarica omaggio, purché l’attivazione avvenga entro 60 giorni dall’acquisto. Non è escluso che la promozione “Porta Un Amico” possa ritornare in futuro.

Per aderire alla promozione del costo di attivazione è possibile sottoscrivere qualsiasi offerta di Very Mobile, attivando un nuovo numero o anche richiedendo la portabilità da qualsiasi operatore. È possibile usufruire dello sconto anche tramite migrazione interna da WindTre, ma in questo caso bisogna comunque sostenere un costo di attivazione pari a 20 euro invece di 25 euro.

Ecco l’attuale portafoglio offerte per chi proviene da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali, ad eccezione di Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu: Very 5,99 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G al costo di 5,99 euro al mese. Very 6,99 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G al costo di 6,99 euro al mese ed infine Very Flash con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati su rete 4G a 7,99 euro al mese.