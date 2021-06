Un regalo davvero assurdo attende tutti gli utenti che decideranno di recarsi direttamente da Unieuro per acquistare la tecnologia, sono disponibili sconti veramente molto importanti, con riduzioni anche sui migliori prodotti in circolazione.

La via più breve per raggiungere il livello di risparmio desiderato, consiste anche nel recarsi sul sito ufficiale dell’azienda, in tal modo sarà possibile ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, a patto che comunque l’ordine abbia un valore superiore ai 49 euro.

Il fulcro della campagna, tuttavia, è dettato dalla possibilità di ricevere un prodotto omaggio, basterà infatti scegliere i modelli contrassegnati per acquisire diritto a ricevere gratis una bicicletta, o aggiungendo 59 euro si potranno mettere le mani su un monopattino elettrico.

Unieuro: queste sono le migliori offerte

Le migliori offerte, al netto di quanto appena indicato, sono perlopiù legate alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, in particolare gli utenti possono pensare di acquistare Xiaomi Redmi 9, Realme C21, Xiaomi Redmi 9T, Motorola E7i Power, Wiko y82, Samsung galaxy A32, Motorola Moto G50, Poco X3 Pro, Oppo A94 e Xiaomi Mi 11 lite, in vendita quest’ultimo a soli 349 euro.

Tutti i prodotti elencati si inseriscono in un volantino Unieuro molto ampio, in grado di toccare le più importanti categorie merceologiche del momento, garantendo sempre un ottimo risparmio. I dettagli della promozione sono disponibili per tutti gli utenti qui sotto, ricordatevi di aprire le immagini per visualizzarle in alta definizione.