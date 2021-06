Twitter ha implementato diverse nuove funzionalità negli ultimi mesi per i suoi utenti e sembra che ce ne siano altre in arrivo. Il privacy designer di Twitter, Dominic Camozzi, ha condiviso sul suo profilo personale alcuni concetti di una funzionalità che ti permetterà di ‘cancellarti’ dalle conversazioni.

Nel 2020, Twitter ha iniziato a implementare l’opzione per limitare chi può rispondere a un tweet inviato, che include opzioni per consentire solo alle persone che segui di rispondere o a nessuno. Ora l’azienda sta esplorando la possibilità di consentire agli utenti di lasciare una conversazione in cui sono stati menzionati da altre persone.

Twitter: la funzione potrebbe essere parte del piano di abbonamento

Come menzionato da Camozzi e notato da Engadget, questo è solo un ‘concept iniziale’, ma la funzionalità potrebbe finire per essere implementata per tutti gli utenti in futuro a seconda del feedback. Ogni volta che il tuo account viene menzionato nel tweet di qualcun altro, vedrai un pulsante ‘Annulla’ per rimuovere la menzione del tuo nome utente.

In questo modo, le persone non sarebbero più in grado di vedere il tuo profilo in quel tweet e non riceverai più alcuna notifica correlata. La caratteristica immagina anche un’altra opzione per impedire a qualcuno di menzionare il tuo account in qualsiasi tweet.

Dunque, selezionando ‘Annulla te stesso da questa conversazione’ dal menu il collegamento al tuo profilo verrà rimosso. Andando oltre, se qualcuno che non segui ti menziona, riceverai una notifica speciale. Se annulli la tua menzione, l’autore del Tweet non sarà in grado di menzionarti di nuovo. Non è chiaro se questa funzione sarà effettivamente disponibile per tutti o se Twitter alla fine la renderà parte del piano di abbonamento Twitter Blue.