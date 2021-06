Ultimo periodo davvero molto difficile per i correntisti italiani. Infatti, a quanto pare, i suddetti si sono trovati vittima di alcune truffe davvero molto pericolose. Quest’ultime vengono attuate mediate il mail phishing, e stanno colpendo in maniera sempre più ravvicinata i correntisti di banche italiane molto note, ossia Intesa Sanpaolo, Unicredit e BNL. Ultimo periodo davvero molto difficile per i correntisti italiani. Infatti, a quanto pare, i suddetti si sono trovati vittima di alcunedavvero molto pericolose. Quest’ultime vengono attuate mediate il, e stanno colpendo in maniera sempre più ravvicinata i correntisti di banche italiane molto note, ossia

Le varie mail che vengono inoltrate ai correntisti vengono inviate con delle tecniche non casuali. Infatti, una di quelle è quelle di andare a copiare in maniera identica la pagine principale del nostro home banking. In questo modo, sarà facilissimo per i truffatori riuscire a rubare i dati personali di qualsiasi utente che abbia un conto corrente aperto con la propria banca.

Dunque, il metodo è semplice, anche perché nelle mail inviate dal truffatore l’utente viene invitato a sbloccare il suo account tramite l’invio di un link che gli viene prontamente fornito. Proprio nel momento in cui clicchiamo su questo link la trappola ha ufficialmente inizio.

Truffa online: scopriamo di seguito cosa ci conviene fare in questi casi

Nel momento in cui andiamo a fare click sul collegamento che ci è stato fornito all’interno della mail, l’utente verrà direttamente reindirizzato in via diretta alla pagina fake della sua banca. Nonostante sia comunque ben fatta, ci sono dei particolari che non sono per niente uguali a quella originale, ma comunque moltissime vittime cadono nella trappola.

Quindi, avendo spiegato bene la situazione, com’è possibile difendersi da queste truffe? La maniera migliore per farlo è quella di prestare quanta più attenzione possibile quando si verificano queste situazioni e andare sempre a controllare che il mittente sia reale. In più, dovete sapere che la banca non invierà mai mail del genere. Nel dubbio, cancellatele.