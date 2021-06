Le nuove offerte lanciate da Trony vi faranno davvero impazzire, rappresentano un buonissimo punto di partenza per gli utenti che sono alla ricerca della migliore occasione per accedere a prezzi sempre più bassi ed economici.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, risulta essere disponibile in esclusiva presso determinati punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale, o da altre parti in Italia. Il risparmio è notevole, sebbene sia importante ricordare che sarà necessario recarsi solamente presso un negozio in Toscana, Piemonte, Trentino-Alto adige o Affi, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Trony: quante offerte speciali per tutti i gusti

Le offerte di Trony fanno felici tutti gli utenti, infatti risulta essere possibile trovare prezzi bassi legati alla maggior parte dei prodotti di tecnologia generale, anche brand rinomati.

Osservando da vicino, ad esempio, il mondo Samsung, possiamo annoverare Galaxy S21 o Galaxy S20 FE, un’accoppiata di top di gamma da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per poi scendere verso i più economici Galaxy A72, Galaxy A12, galaxy A32 o Galaxy A02s.

Il volantino Trony poi prosegue verso altre soluzioni ugualmente interessanti, come Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Vivo Y72, Motorola Moto G10, Alcatel 1S 2020 o anche un buonissimo Vivo Y20s a 159 euro. Tutto questo sarà acquistabile a prezzi inferiori ai 399 euro, considerando la richiesta massima per il Mi 11 Lite 5G.

