Ci sono una serie di importanti novità per i prossimi mesi in casa TIM. Dalla primavera è divenuta ufficiale una partnership siglata dall’operatore italiano con DAZN, in vista della prossima trasmissione della Serie A. I clienti del gestore italiani, proprio in nome di quest’accordo, potranno accedere ad alcune nuove offerte commerciali.

TIM, stop all’offerta streaming con Sky e DAZN

Le prossime offerte di TIM in partnership con DAZN porteranno però ad una possibile rinuncia. Da alcuni giorni, il gestore italiano ha uffializzato l’addio al pacchetto Mondo Sport.

Nel dettaglio, i clienti che attivavano il pacchetto Mondo Sport sino a qualche settimana fa avevano a loro disposizione libero accesso a tutti i contenuti di TIMvision con la possibilità di accedere anche ai canali di NOW TV e da DAZN. Il prezzo era di 29,99 euro ogni trenta giorni.

A partire dallo scorso 30 Maggio la promozione di TIM non può essere più attivata dai nuovi utenti. Termini leggermente più lunghi per coloro che già avevano attivato il pacchetto: il ticket di TIM infatti per questa fascia di pubblico sarà presente in listino ancora sino al prossimo 1 Luglio. Dopo questo giorno, vi sarà una disattivazione automatica con conseguente azzeramento del costo.

Senza la presenza di Mondo Sport c’è attesa per scoprire quelli che saranno i prossimi sviluppi di TIM, con le offerte in associazione a DAZN. A partire da Luglio, la tv streaming propone un costo mensile di 29,90 euro a tutti i clienti. Possibile uno sconto per tutti gli utenti di TIM nel corso delle prossime settimane.