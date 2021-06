Telegram: una funzione distrugge WhatsApp insieme all'aggiornamento

Sono ormai rimasti pochi dubbi: l’applicazione di messaggistica istantanea del momento potrebbe essere Telegram, soprattutto visto il numero di nuovi utenti. Durante questo 2021 sono circa 80 milioni coloro che hanno scelto di optare per questa piattaforma, la quale sta crescendo sempre di più.

Ci sono alcune funzionalità che infatti piacciono tantissimo agli utenti, come ad esempio quella dei canali. Nel frattempo anche un nuovo aggiornamento è arrivato durante le scorse settimane.

Telegram: arriva il nuovo aggiornamento, per WhatsApp non c’è scampo

Pagamenti 2.0, Chat vocali programmate, Nuove versioni web

Pagamenti 2.0

• Vendi beni e servizi reali in qualsiasi gruppo, canale o bot – Telegram non applica commissioni.

• Paga beni e servizi direttamente utilizzando uno degli 8 fornitori di pagamento integrati – Telegram non raccoglie le tue informazioni di pagamento.

• Scopri come funziona questo processo nel nostro @TestStore.

Chat vocali programmate

• Programma le chat vocali per informare i partecipanti in anticipo.

• Visualizza un conto alla rovescia per la chat vocale e ricevi una notifica quando inizia.

Mini profili nelle chat vocali

• Sfoglia le foto profilo a grandezza naturale e le bio direttamente nell’elenco dei partecipanti.

• Aggiorna la tuo foto profilo e la bio dalla finestra della chat vocale.

Nuove versioni web

• Prova due nuove e complete app web di Telegram – entrambe supportano gli sticker animati, la modalità scura, le cartelle chat e altro ancora.

Lettore multimediale migliorato

• Pizzica i media in una chat per ingrandirli subito, senza doverli toccare per aprirli.

• Avanza e riavvolgi velocemente nei video tenendo premuti i pulsanti +/- 15s.