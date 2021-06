Sono davvero tante le situazioni in cui alcuni cittadini del nostro Paese non sanno di avere delle SIM telefoniche davvero molto rare e preziose. Sembra, infatti, che quest’ultime siano anche comunemente definite Top Number, e questo per il valore davvero inestimabile che stanno acquisendo ultimamente.

Tuttavia, comunque, è importante specificare che comunque andremo a discutere di utenze molto rare, e questo è dovuto in particolar modo al fatto che si parla di una sequenza numerica davvero unica. Per questo motivo, sono tanti i collezionisti che cercano di ottenere questi esemplari, e farebbero qualsiasi cosa pur di entrarne in possesso immediatamente.

Come detto poc’anzi, ciò che rende davvero uniche queste SIM è la ripetizione di numeri veramente singolare, e questo particolare non poteva affatto sfuggire agli occhi attenti de Le Iene. Infatti, i giornalisti del programma hanno realizzato un servizio televisivo che parlava in maniera ravvicinata delle SIM Top Number.

SIM Top Number: i numeri di queste schede sono molto rari

I numeri che Le Iene hanno pensato di tenere in considerazione sono quelli maggiormente ricercati in tutto il territorio. La cosa davvero rispettabile è che le compagnie telefoniche hanno fatto sì che la faccenda legata alle SIM Top Number emergesse per uno scopo davvero molto nobile. Infatti, è stata organizzata una vera e propria asta benefica dove si sono presentati ben 600 acquirenti. Dopo diverse offerte, i suddetti si sono aggiudicati le SIM, e tutto il ricavato è stato dato all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca.

Scopriamo di seguito la lista delle SIM telefoniche più in voga in questo momento in Italia e che tutti i collezionisti stanno ricercando: