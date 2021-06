OPPO sembra intenzionata a presentare un nuovo smartphone nel breve periodo. Le informazioni a riguardo sono molto poche, ma siamo riusciti comunque a scoprire alcune delle specifiche tecniche principali.

Secondo quanto emerso da un nuovo report, il device sarà spinto dal System on Chip Qualcomm Snapdragon 768G e da memorie RAM LPDDR4x. Il display sarà realizzato da Samsung ed in particolare si tratterà di un AMOLED E1 Pro con una diagonale da 6.43 pollici. Inoltre, il pannello potrà contare sul refresh rate a 120Hz.

Le indiscrezioni indicando che il comparto fotografico posteriore sarà composto da una tripla fotocamera. L’ottica principale dovrebbe essere una Samsung GW3 da 64 megapixel affiancata da una lente ultrawide da 8MP e una macro da 2MP. I selfie invece saranno garantiti da una fotocamera da 32MP.

OPPO sta realizzando un nuovo device dotato di SoC Snapdragon 768G e display AMOLED

Guardando a queste caratteristiche, verrebbe da pensare immediatamente a OPPO K9 5G presentato lo scorso mese in Cina. Il nuovo device infatti potrebbe condividere gran parte della dotazione hardware con il K9 5G tra cui elementi fondamentali come il SoC e il display.

Tuttavia, le indiscrezioni indicano che si tratterà di un device del tutto nuovo e differente dal K9 5G. Quindi potrebbe trattarsi di una variante Pro del device già presentato o, magari, un nuovo modello da lanciare sotto il brand OnePlus.

Non resta che attendere maggiori dettagli riguardo questo nuovo smartphone. Ci attendiamo che le informazioni non tarderanno ad arrivare, considerando che lo sviluppo sembra essere in una fase avanzata.