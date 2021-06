Nella giornata di oggi, Nothing, l’azienda con sede a Londra, ha annunciato la partership con Smartech e Selfridges per lanciare il suo primo prodotto legato al mondo degli auricolari true wireless. Lo scopo dell’azienda e della collaborazione è quello di rimuovere le barriere tra le persone e la tecnologia e portare prodotto ottimi e funzionali alla portata di tutti. Nothing cerca e punta a creare un ecosistema di prodotti connessi con un design iconico, partendo proprio dagli auricolari true wireless, oggetto di questo articolo. Grazie alla sua finitura trasparente, Nothing ear porta un design innovativo e un’esperienza sonora incredibile. Sarà disponibile per l’acquisto questa Estate a Selfridges, a Londra presso Smartech e Selfridges.com.

Una nuova azienda con una strada in mente

Carl Pei (Ex-OnePlus), CEO e Co-founder di Nothing, ha dichiarato: “Selfridges è un negozio iconico per lanciare il nostro prodotto, Grazie a Smartech, la nostra partnership creerà una piattaforma in grado di mostrare l’obiettivo unico di Nothing, di portare una tecnologia di qualitò e di valore ai propri utenti con tante nuove idee.”

Martyn Stroud, direttore delle vendite di Selfridges Technology ha dichiarato invece: “Siamo entusiasti di annunciare il lancio di uno dei prodotti più anticipati e attesi del momento, gli auricolari di Nothing disponobili da Selfridges. I nostri clienti abbracciano una tecnologia iconica e innovativa in grado di guardare al futuro e anticipare i tempi e la concorrenza.”