A partire da oggi, il nuovo Nokia X10 fa il proprio debutto all’interno del mercato Italiano. Il prezzo di lancio deciso da HMD Globale è di 329 euro per uno smartphone che appartiene alla fascia media ma con ambizioni ben più grandi.

Il device infatti è caratterizzato da un display da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+. Il pannello è impreziosito da una fotocamera frontale inserita all’interno di un notch punch-hole. Il SoC che spinge lo smartphone è il Qualcomm Snapdragon 480 5G che permette prestazioni elevate e l’accesso alla connettività di nuova generazione.

Il comparto fotografico invece si basa su quattro ottiche ZEISS e sulle feature dell’IA che AI. Il device potrà contare anche su Android 11 e su tre anni garantiti di aggiornamenti di sistema e soprattutto di garanzia. I colori disponibili al lancio saranno Forest e Snow mentre i tagli di memoria saranno da 4/128GB e 6/64 GB.

Nokia ha presentato quattro nuovi device pensati per il mercato Italiano

Al fianco di questo device hanno fatto il proprio debutto anche i Nokia G10 e G20. Entrambi i dispositivi appartengono alla famiglia G che punta ad offrire prodotti durevoli ma al tempo stesso funzionali. Infatti, la batteria garantisce fino a tre giorni di autonomia senza rinunciare a feature come il display da 6.5 pollici e il sensore di impronte digitali. Nokia G10 ha un prezzo di listino di 169 euro per la variante da 4/64GB mentre il G20 parte da 179 euro.

Infine, in Italia è arrivato anche il Nokia 1.4. Si tratta di un telefono pensato per tutta la famiglia grazie all’elevata accessibilità e facilità d’utilizzo. L’ampio display è da 6,51 pollici, il più ampio nella sua serie. Il design è robusto, sviluppato per resistere a tutte le sollecitazioni senza però rinunciare alla versatilità. Il device è disponibile nella colorazione Charcoal e al prezzo di 119 euro offre 2GB di RAM e 32GB di memoria interna.