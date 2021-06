La casa automobilistica MG ha da poco comunicato che il suo nuovo SUV elettrico, ovvero MG Marvel R Electric, sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo autunno. Ulteriori dettagli riguardanti ad esempio i prezzi di vendita per il mercato italiano verranno invece comunicati in seguito.

MG Marvel R Electric, il nuovo SUV elettrico in arrivo in autunno

Circa due mesi fa, la nota casa automobilistica MG aveva presentato ufficialmente due nuovi veicoli elettrici, ovvero MG5 Station Wagon e MG Marvel R Electric. Quest’ultimo, come già accennato, sarà disponibile all’acquisto nelle varie concessionarie ancora tra qualche mese, ovvero ad autunno.

Il nuovo SUV elettrico del marchio MG, in particolare, verrà distribuito in due versioni differenti prestazionalmente. Nel primo caso, ci saranno due motori dietro e uno davanti con trazione integrale e con una potenza di 212 kW. Grazie ad essi, il veicolo sarà in grado di ottenere ottime prestazioni, passando da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi e con una velocità massima di 200 km/h. Nel secondo caso, saranno invece presenti due motori da 132 kW con trazione posteriore con una velocità massima sempre di 200 km/h, ma per passare da 0 a 100 km/h saranno però necessari 7.9 secondi.

Dal punto di vista dimensionale, invece, il nuovo MG Marvel R Electric misura 4.674 mm di lunghezza, 1.919 mm di larghezza e 1.618 mm di altezza, con un passo di 2.800 mm e con un grande bagagliaio con una capacità di 357 litri (espandibile fino a 1.396 litri abbassando i sedili posteriori). Lato autonomia, infine, si avranno circa 370 km nella versione da 212 kW e circa 402 km nella versione da 132 kW.