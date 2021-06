Kena Mobile supera TIM e Vodafone: 3 offerte e rimborso fino a 50€

Anche Kena Mobile sta scrivendo pagine importanti della sua storia in Italia, soprattutto nell’ultimo periodo. Come dimostrano le pubblicità in televisione, l’azienda starebbe diffondendo a tutti le sue migliori offerte piene di contenuti ma soprattutto molto convenienti.

Si tratta di grandi opportunità che concedono giga in quantità, i quali possono essere utilizzati con la rete di Tim. Inoltre tutti avranno l’opportunità di avere un rimborso fino a 50 € presentando più amici. Per ogni amico presentato il rimborso equivarrà a 5 €. Il totale accumulato sarà poi associato all’offerta attiva in modo da non dover ricaricare.

Kena Mobile: tante offerte interessanti ora disponibili per tutti

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: