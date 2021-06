Iliad: Flash 120 e Giga 80 ancora disponibili, arriva il 5G

Non c’erano dubbi sul fatto che Iliad avrebbe fatto parlare di sé quando più di tre anni fa si vociferava del suo arrivo in Italia. Il gestore, alla sua prima esperienza in assoluto, a scelto questa nazione per dare uno strappo decisivo al mondo della telefonia. Tutti gli altri gestori infatti hanno dovuto adeguarsi, correndo dietro le offerte piene di contenuti di Iliad.

Effettivamente oggi sembra essere ancora così con numerose realtà di gran livello che non possono fare altro che rincorrere. Iliad infatti sta dimostrando di avere tante opportunità disponibili, soprattutto quando si tratta di contenuti e prezzi bassi da tenere disponibili nel tempo. L’ulteriore dimostrazione arriva per mano di due offerte strepitose che sono ora presenti sul sito ufficiale. La prima scadrà a fine giugno, mentre la seconda andrà avanti fino a data da destinarsi.

Iliad: le due offerte sono ancora disponibili con 120 giga in 5G e con 80 giga in 4G

Nessuno credeva che in un periodo così potessero arrivare due promo del calibro della Flash 120 e della Giga 80. Entrambe sono stati in grado di rubare la scena a tutti gli altri gestori, promuovendo contenuti impressionanti seguiti da prezzi estremamente convenienti.

Tutte e due le promozioni permettono di avere minuti ed SMS illimitati verso tutti, con la prima che rispetto alla seconda riesce a concedere qualcosa in più visto anche il prezzo di 9,99 € al mese. La Flash infatti permette di avere 120 giga in connessione 5G, mentre la seconda offerta “solo” 80 in 4G. Il prezzo in questo caso è di 7,99 € al mese.