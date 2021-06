Iliad ancora sino a fine mese offrirà a tutti i suoi clienti la possibilità di attivare una tariffa molto vantaggiosa come la Flash 120. La promozione del gestore francese prevede chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile sarà di 9,99 euro ogni mese.

Iliad, lo stop all’app ufficiale su Android

Le promozioni low cost da sempre rappresentano il vero fiore all’occhiello per i clienti di Iliad. Al netto di un vantaggio assodato per soglie di consumo e per costi, i clienti che decidono di attivare una SIM con Iliad devono però fare a meno di alcuni servizi. Il provider, ad esempio, ha ancora un gap da colmare rispetto a TIM e Vodafone,

Tra le mancanze più importanti per i clienti c’è ad esempio l‘app ufficiale. Ancora oggi, infatti, gli abbonati di Iliad devono rinunciare ad un’app disponibile su Google Play Store o marketplace Apple. La gestione del proprio profilo tariffario è quindi collegato al sito web ufficiale.

Se ad inizio anno, in tanti profetizzavano l’arrivo dell’app ufficiale nel corso del nuovo anno, ad oggi tutti gli scenari per il possibile rilascio di un’app ufficiale sono rimandati quanto meno al prossimo 2022.

Le brutte notizie per l’app ufficiale sono legati anche ad uno scenario impoverito dei clienti Iliad con uno smartphone Android. Come noto, dal Google Play Store nelle precedenti settimane sono state eliminate tutte le app terze utili per la gestione del profilo: tra queste, nemmeno Area Personale.