Forse non tutti sanno che Huawei, assieme ai suoi innumerevoli servizi, ora ancora più integrati con l’arrivo della nuova piattaforma HarmonyOS 2, fornisce anche un’ottima modalità di archiviazione dei dati su Huawei Cloud. E per tutti i nuovi clienti, c’è un’offerta e un regalo veramente interessante da sfruttare. Huawei Cloud è uno spazio di archiviazione online sul quale salvare i propri dati in completa sicurezza e che fornisce tre diversi vantaggi:

è possibile liberare la memoria del proprio dispositivo e sfruttare maggiormente la memoria interna del device;

e sfruttare maggiormente la memoria interna del device; è possibile accedere ai propri dati ovunque ci si trovi senza alcun tipo di limitazione;

ci si trovi senza alcun tipo di limitazione; infine, in caso di furto o smarrimento del proprio device, non solo non si potrà accedere ai propri dati senza la password, ma non li perderemo, poiché sarà possibile recuperarli semplicemente accedendo con il proprio account Huawei su un altro dispositivo.

Ma non finisce qui, infatti, nel caso in cui stiate cambiando il vostro telefono, si potrà ripristinare i propri dati direttamente sul nuovo device dal Cloud in maniera facile e immediata.

Tra i vari servizi offerti per la sincronizzazione tra device e cloud, troviamo tantissime app e informazioni, accessibili non solo da altri dispositivi mobile con lo stesso account di registrazione al cloud, ma anche da pc, tramite il proprio browser sulla pagina dedicata:

Contatti

Foto

Calendario

Backup delle reti WLAN

Note

Browser

Cloud backup del dispositivo

Huawei Drive

Find my phone

Ed è proprio quest’ultima un’altra caratteristica peculiare di Huawei Cloud, ovvero la possibilità di localizzare rapidamente il proprio dispositivo grazie a diverse impostazioni come: riprodurre l’audio sul dispositivo al massimo volume, impostare da remoto la password della schermata di blocco o definire il messaggio della schermata di blocco ricordando di restituire il dispositivo smarrito al proprietario. In caso di furto o smarrimento è possibile cancellare da remoto tutti i dati sul dispositivo per impedire la fuga di file o dati sensibili. Una protezione in più nelle situazioni più delicate della nostra quotidianità.

1 su 4

Offerte, piani e costi

L’azienda cinese offre in omaggio a tutti i nuovi clienti il piano standard da 50 GB di spazio di archiviazione su HUAWEI Cloud, mentre tutti coloro che hanno bisogno di piani ancora più Premium, potranno eseguire l’upgrade ai servizi Plus e Premium con uno sconto del 50% sul costo del piano.

Nel dettaglio il piano di archiviazione Plus prevede 200 GB a disposizione, mentre quello Premium arriva a 2TB di spazio, cumulabili in entrambi i casi con i 50 GB del piano standard.

Gli utenti Huawei Cloud che scelgono di avvalersi di questo servizio potranno anche scegliere come e quando eseguire il backup del proprio dispositivo con le seguenti modalità:

Piano gratuito (5GB): ogni 7 giorni

Piano standard (50GB – 0,99 euro/mese): ogni 5 giorni – ogni 7 giorni

Piano plus (200GB – 2,99 euro/mese): ogni 3 giorni – ogni 5 giorni – ogni 7 giorni

Piano premium (2TB – 2,99 euro/mese): ogni giorno – ogni 3 giorni – ogni 5 giorni – ogni 7 giorni

Insomma, un servizio che in tanti potrebbero sfruttare guadagnandone nella vita quotidiana e soprattutto in grado di fornire una sicurezza assoluta per i propri dati e per quelle problematiche relative al furto o allo smarrimento del proprio smartphone.