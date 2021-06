Google sta lanciando diversi aggiornamenti per alcune delle sue app e funzionalità concentrandosi su sicurezza, accessibilità e semplificando le cose per gli utenti. L’ultimo pacchetto di funzionalità è simile a quello che arriva ogni tre mesi per dispositivi come Google Pixel 5. La differenza é che questa volta le funzioni sono in arrivo su tutti i device Android.

Google sta rendendo più facile tenere traccia dei messaggi importanti con una nuova funzione che consente agli utenti di aggiungere a Speciali un singolo messaggio. In questo modo, sarà più facile individuare se potrebbe essere necessario visualizzare un indirizzo, un indirizzo e-mail, una foto o un’informazione importante.

Google: gli aggiornamenti Android sono giá disponibili

Un altro cambiamento in arrivo su Google Messaggi è la crittografia end-to-end. È una funzionalità che è stata implementata per gli utenti beta l’anno scorso e sembra che Google la stia rendendo disponibile a tutti gli utenti. Finché le funzionalità di chat sono attive, la crittografia end-to-end verrà attivata automaticamente per garantire la sicurezza delle conversazioni.

Infine, Google sta lanciando un nuovo aggiornamento a Gboard per introdurre nuovi emoji contestuali nella Emoji Kitchen. Puoi già combinare e abbinare i tuoi emoji preferiti, ma presto Google renderà più facile tirare fuori divertenti emoji in base ai messaggi che digiti, incluso il ritorno dei blob di emoji di Android.

Google evidenzia anche come gli utenti possano accedere direttamente alle loro app preferite con la sola voce grazie alle scorciatoie di Google Assistant. Sembra che la funzione sia stata estesa per supportare ancora più app.