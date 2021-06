Expert raggiunge un nuovo livello di risparmio con le ultime offerte che l’azienda ha deciso di lanciare sul mercato italiano, promettendo una lunga serie di sconti e di riduzioni di prezzo per tutti gli utenti.

La campagna promozionale, come tante altre del passato, risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo è facilissimo pensare di spendere poco o niente, senza doversi minimamente muovere dal divano di casa propria. L’unica cosa da sapere riguarda il pagamento delle spese di spedizione, sono sempre da aggiungere a quanto mostrato a schermo (indipendentemente dal livello di spesa).

Expert: queste sono le offerte più interessanti

Il volantino Expert riserva a tutti una miriade di offerte specialissime con prezzi sempre più bassi, a partire da un paio di top di gamma da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio Samsung Galaxy S21 e iPhone 12, due smartphone proposti nel periodo corrente a 799 e 729 euro, entrambi con variante no brand.

Nell’eventualità in cui, invece, foste interessati a prodotti più economici, ecco allora arrivare Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A52, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, samsung Galaxy A32o similari, tutti proposti inferiormente alla modica cifra di 400 euro.

Il volantino chiaramente non si ferma qui, scorrendo poco sotto potrete anche scoprire un numero elevato di promozioni molto speciali e con prezzi sempre più alla portata degli utenti, nonché legate a categorie merceologiche completamente differenti. Aprite le pagine per conoscere da vicino le occasioni più interessanti ed in voga del periodo.