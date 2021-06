Un’offerta da paura attende gli utenti in Italia, il volantino riserva una piacevole sorpresa a tutti coloro che vogliono cercare di acquistare nuovi prodotti di tecnologia, risparmiando sempre il più possibile.

Esselunga parte dalla fascia alta della telefonia mobile, garantendo difatti l’accesso ad uno dei migliori prodotti in circolazione, offrendolo in cambio nella variante no brand, e sopratutto con garanzia legale della durata di 24 mesi. Il rapporto qualità prezzo è conveniente, ma è importante ricordare che sarà necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram per ricevere codici sconto Amazon completamente gratis.

Esselunga: queste sono le offerte da non perdere di vista

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto focalizzare la propria attenzione è l’Apple iPhone 12, uno smartphone dalla qualità decisamente elevata, oltre che essere richiestissimo dalla maggior parte degli utenti italiani. Il risparmio è notevole, considerando un listino che supera abbondantemente gli 800 euro, potrà essere acquistato a soli 789 euro nella variante con 128GB di memoria interna.

Leggendo la scheda tecnica notiamo anche la qualità generale del prodotto, infatti gli utenti potranno mettere le mani su un display OLED da 6,1 pollici (con risoluzione FullHD+), 4GB di RAM, processore hexa-core, riconoscimento del viso 3D, 128GB di memoria espandibile, con anche 2 fotocamere nella parte posteriore, senza dimenticarsi poi della possibilità di accedere all’incredibile ecosistema dell’azienda di Cupertino.

L’accesso, come indicato in precedenza, è possibile solamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale dell’azienda o comunque da altre parti sul territorio nazionale.