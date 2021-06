A partire da ieri 21 giugno 2021 Eolo sta proponendo una nuova promozione dedicata alla sua offerta di rete fissa Eolo Più, attivabili con prezzo scontato sia in tecnologia FWA che in Fibra FTTH.

La promo è disponibile sia nei rivenditori aderenti che online, con data di scadenza fissata al 30 Giugno 2021, salvo eventuali cambiamenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Eolo Più in promozione fino al 30 giugno 2021

Eolo Più prevede chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, connessione internet con velocità massima di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload e il modem EOLOrouter incluso, il tutto al costo di 24,90 euro mensili, mentre in precedenza il costo promozionale era di 26,90 euro al mese.

In caso di tecnologia FWA, il cliente può anche aggiungere fino ad un massimo di 3 Ripetitori Wi-Fi, ad un costo promozionale di 3 euro in più al mese per ogni dispositivo (invece di 5 euro). Per quanto riguarda l’installazione, è possibile scegliere tra la versione standard, gratuita per tutte le nuove attivazioni, e la variante rapida opzionale, garantita entro 5 giorni lavorativi e al prezzo promozionale di 49,90 euro una tantum.

Nonostante nella pagina dedicata all’offerta sul sito ufficiale dell’operatore venga indicato che le chiamate sono illimitate, all’interno della trasparenza tariffaria viene riportato un limite di 5000 minuti verso numeri sia fissi che mobili. In caso di recesso anticipato, per la disinstallazione degli apparati è previsto un costo di 54,90 euro in caso di FWA e 24,90 euro in caso di fibra ottica FTTH. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.