DAZN: ecco gli orari della Serie A TIM 2021/2022 e i prezzi degli abbonamenti

Ancora una volta ci saranno cambiamenti per quanto riguarda le TV a pagamento, questa volta sul fronte del calcio, secondo quanto riportato infatti la piattaforma DAZN sarebbe pronta a portare in alto il suo nome con i diritti tv che gli sono stati assegnati prima della fine dello scorso campionato. Infatti la Serie A TIM sarà in esclusiva solo sui canali della celebre azienda con tutte e 10 le partite.

Non ci sarà dunque opportunità di vedere altrove, se non in condivisione con SKY per qualche partita, il campionato di calcio italiano, il quale comporterà anche un aumento dei prezzi. DAZN infatti si prepara ad affrontare in modo diverso la stagione rispetto agli altri anni, avendo anche più voce in capitolo. Cambieranno sia i prezzi degli abbonamenti ma anche gli orari delle partite, soluzione che ha destato non pochi malumori.

DAZN: arrivano nuovi orari per le partite di calcio ma soprattutto nuovi prezzi per gli abbonamenti

DAZN porterà agli utenti il campionato di calcio italiano in esclusiva con diversi cambiamenti epocali. Secondo quanto riportato infatti i prezzi della celebre azienda cambieranno, come annunciato in precedenza. Si partirà da un abbonamento di 22,99 € al mese, con la possibilità per coloro che si abboneranno a luglio di avere tutto l’anno a 14,99 € al mese. Stesso prezzo che sarà riservato agli abbonati attuali.

Grandi cambiamenti saranno effettuati anche sul fronte degli orari: Ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.