Ormai, la maggior parte dei giocatori ha probabilmente familiarità con il lancio problematico di Cyberpunk 2077. Le prestazioni del gioco sulle console di ultima generazione hanno portato a un aumento delle richieste di rimborso, con Sony che alla fine ha deciso di ritirare completamente il gioco dal PlayStation Store. Ora, più di sei mesi dopo l’accaduto, sia Sony che CD Projekt Red hanno confermato che il gioco tornerà sul PlayStation Store alla fine di questo mese.

I riferimenti al ritorno del titolo sono stati individuati per la prima volta in una divulgazione normativa presentata da CD Projekt prima che Sony confermasse con Polygon che il gioco é effettivamente tornato il 21 giugno 2021. Sebbene il gioco sia senza dubbio in uno stato migliore di quello in cui è stato lanciato, Sony ha rilasciato un avvertimento per i giocatori PS4 nella dichiarazione rilasciata a Polygon.

Cyberpunk 2077 disponibile su PlayStation Store giá da oggi

‘SIE può confermare che Cyberpunk 2077 sarà rimesso in vendita su PlayStation Store a partire dal 21 giugno 2021′, ha detto un portavoce di Sony a Polygon. ‘Gli utenti continueranno a riscontrare problemi di prestazioni con l’edizione PS4 mentre CD Projekt Red continua a migliorare la stabilità su tutte le piattaforme. SIE consiglia di riprodurre il titolo su PS4 Pro o PS5 per la migliore esperienza’.

Quindi, anche se Cyberpunk 2077 sta facendo un grande ritorno sul PlayStation Store, i possessori di PlayStation 4 dovrebbero comunque aspettarsi che il gioco funzioni male. CD Projekt Red ha fornito un paio di grandi patch per rafforzare le prestazioni, ma c’è ancora del lavoro da fare. In effetti, al di fuori delle due principali patch rilasciate all’inizio dell’anno, CD Projekt Red prevede di trascorrere il 2021 fornendo aggiornamenti più piccoli con correzioni e ottimizzazioni.

La grande domanda è se Cyberpunk 2077 raggiungerà o meno uno stato veramente solido sui modelli standard di PS4 e Xbox One. Per ora, i giocatori di console dovrebbero probabilmente stare alla larga a meno che non siano su Xbox One X/PS4 Pro o console di ultima generazione come PS5 o Xbox Series X|S.