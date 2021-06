CoopVoce: tre promo Evolution fino a 50GB a partire da 4,50 euro

Nessuno avrebbe mai pensato solo tre o quattro anni fa che i gestori virtuali avrebbero potuto prendere il sopravvento nel mondo della telefonia mobile. Tutti gli altri gestori molto più famosi sono infatti rimasti al comando, ma ritrovandosi dietro valide alternative come i provider virtuali. Tra questi uno dei più interessanti ma soprattutto affidabili secondo il parere della critica sarebbe CoopVoce.

Il nostro gestore che fino al 2007 sta cercando di trovare la mescola giusto per correre più veloce degli altri ci sarebbe finalmente riuscito. Da qualche anno infatti l’azienda riesce a mettere insieme tantissime qualità oltre alla quantità dei contenuti che qualcuno gli rimproverava in passato. CoopVoce permette infatti di avere a disposizione tutto per pochi euro e per sempre. I prezzi delle offerte infatti restano sempre uguali una volta sottoscritta la promozione, tratto che de nota dunque anche una grande affidabilità.

CoopVoce: sono ancora disponibili sul sito ufficiale le tre offerte migliori lanciate durante le scorse settimane

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS