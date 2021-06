Risparmiare è davvero semplicissimo per tutti gli utenti con le nuove offerte di Coop e Ipercoop, i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, in tal modo si potranno acquistare i migliori prodotti in circolazione senza sforzi importanti.

La spesa è ridottissima, sebbene sia importante ricordare che l’accessibilità dei prezzi indicati nell’articolo è limitata ai soli punti vendita sul territorio nazionale, non è possibile accedervi in altro modo, nemmeno tramite il sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono interamente commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto, nel caso della telefonia mobile, sono distribuiti nella variante sbrandizzata.

Coop e Ipercoop: attenzione alle nuove offerte

Le nuove offerte di Coop e Ipercoop affondano interamente le proprie radici nello Xiaomi Redmi Note 10, uno smartphone di buon livello, se considerato il rapporto qualità/prezzo. Al giorno d’oggi può essere acquistato con un esborso finale di 199 euro, nella variante con 64GB di memoria integrata.

Leggendo le specifiche tecniche scopriamo anche la vera essenza del prodotto, questi presenta un display da 6.67 pollici di diagonale, una batteria da ben 5000mAh, affiancata da un processore octa-core, ma sopratutto da 4GB di RAM e dalla solita interfaccia grafica MIUI 12 (con base su Android 11).

Le scorte disponibili non sono limitate, di conseguenza potrete decidere di recarvi in negozio quando vorrete, ottenendo ugualmente l’accesso al prodotto (almeno teoricamente). Il consiglio, tuttavia, è sempre lo stesso, affrettate la scelta in modo da non ricevere brutte sorprese in merito.