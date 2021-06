Carrefour è veramente infinita, con questi nuovi sconti l’azienda convince tutti con una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, la soluzione migliore per riuscire a spendere poco o niente su ogni acquisto effettuato.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda, o comunque da altre parti in Italia. Il risparmio risulta essere alla portata di tutti fino al 30 giugno 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte stesse.

Coloro che vorranno invece avvicinarsi al mondo Amazon, possono trovare i migliori codici sconto del momento direttamente a questo link speciale.

Carrefour: i nuovi sconti sono d’oro

I nuovi sconti Carrefour sono assolutamente d’oro, rappresentano la migliore soluzione per avvicinarvi ai prezzi più bassi del momento, legandosi più che altro alla fascia intermedia della telefonia mobile.

In particolare gli utenti avranno la possibilità di accedere a Motorola E7i Power, Oppo A74, Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10 5G e similari, tutti spendendo comunque meno di 300 euro.

Volendo invece puntare verso un dispositivo TCL, segnaliamo la presenza di una accoppiata vincente, ovvero la presenza di TCL 20L e TCL MoveAudio S150; coloro che li aggiungeranno entrambi potranno infatti spendere solamente 199 euro, quando il listino del TCL 20L già sarebbe pari a quella cifra.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Carrefour del periodo corrente, ricordatevi quanto prima di aprire le pagine che potete trovare inserite in esclusiva nel nostro articolo, sottolineando ancora una volta tutte le limitazioni discusse in precedenza.