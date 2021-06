Il volantino Bennet dell’ultimo periodo raccoglie quanto di meglio è possibile trovare nel mercato della rivendita di elettronica, i prezzi sono bassi, i prodotti sono di ottima qualità, e sopratutto sono distribuiti senza costi aggiuntivi.

Gli utenti possono difatti accedere agli sconti semplicemente recandosi personalmente in negozio, non risulta essere possibile fruire delle stesse promozioni tramite il sito ufficiale, o altre location in Italia. Tutti i prodotti risultano essere disponibili con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere sempre esercitata presso i negozi, e sopratutto sono commercializzati come no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori (non dagli operatori telefonici).

Bennet: queste sono le offerte che stavate aspettando

I prodotti più interessanti dell’intero volantino Bennet passano per l’Apple iPhone 11, uno smartphone di pregevole fattura, sebbene non proprio recentissimo, oggi commercializzato alla modica cifra di 549 euro, nella variante con 128GB di memoria integrata (e sempre no brand).

I dispositivi con sistema operativo android, invece, toccano fasce di prezzo leggermente più basse, quali sono Samsung Galaxy A02s o Galaxy A22, entrambi in vendita a meno di 299 euro, alle stesse identiche condizioni del prodotto precedente.

Il risparmio è notevole, stando a quanto comunicato le scorte non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema, di conseguenza potrete collegarvi quanto prima alle pagine che trovate qui sotto, per riuscire a scoprire le offerte più interessanti della giornata. Nel caso in cui poi vogliate acquistare, ricordiamo che sarà necessario recarsi personalmente in negozio, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale.