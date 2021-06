Apple sta introducendo iOS 12.5.4 sui vecchi dispositivi iPhone e iPad. Questo aggiornamento apporta correzioni di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti, secondo Apple. L’aggiornamento risolve una serie di vulnerabilità che interessano la corruzione della memoria e WebKit.

L’aggiornamento è disponibile per iPad Air, iPad mini 2 e iPad mini 3, nonché per iPod touch di sesta generazione, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Tutti questi dispositivi sono stati eliminati dal supporto con iOS 13, ma da allora Apple ha continuato ad aggiornarli con importanti correzioni di sicurezza. Apple aveva precedentemente lanciato iOS 12.5.3 a maggio con correzioni di sicurezza per le vulnerabilità di WebKit.

‘Questo aggiornamento fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti’, afferma Apple nelle note di rilascio per l’aggiornamento iOS 12.5.4. Il numero di build per l’aggiornamento di oggi è 16H50. Apple invita gli utenti a visitare la pagina Web degli aggiornamenti di sicurezza per saperne di più sulle novità di iOS 12.5.4.

Alcuni problemi sono descritti sul sito web, come ad esempio la descrizione di un certificato pericoloso che puó portare all'esecuzione di codice malevolo. Puoi aggiornare andando su Impostazioni, quindi scegliendo Generale, quindi scegliendo Aggiornamento software.

Gli intervistati hanno votato per il miglior nome, con ‘iPhone (2021)’ al primo posto con il 38% dei voti. SellCell ha anche intervistato gli utenti Apple sulla prossima serie di aggiornamenti software, incluso iOS 15. Più della metà, circa il 52%, ha dichiarato di essere ‘leggermente’ o ‘per niente’ entusiasta delle nuove funzionalità di iOS 15.