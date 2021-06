Dopo la presentazione ufficiale avvenuta qualche settimana fa, la casa automobilistica Volkswagen ha annunciato l’avvio degli ordini per il nostro paese del nuovo modello della sua Volkswagen Tiguan Allspace. In particolare, sarà disponibile all’acquisto a partire dal mese di novembre a partire da 39.500 euro.

Partono gli ordini in Italia della nuova Volkswagen Tiguan Allspace

Il modello restyling della Volkswagen Tiguan Allspace è finalmente prenotabile anche per il mercato italiano. Nello specifico, si potrà scegliere tra tre allestimenti, ovvero Life, Elegance e R-Line. Quest’ultimo, in particolare, offre alla vettura un look ancora più sportivo grazie alle sue linee estetiche. In generale, comunque, si tratta di un’auto molto spaziosa (è lunga 4.723 metri) e che, all’occorrenza, può offrire fino a 7 posti abbassando i sedili posteriori.

All’interno, la nuova vettura di Volkswagen offre poi tanta tecnologia e diversi sistemi di sicurezza. Tra questi, troviamo ad esempio uno schermo touch da 8 pollici per il navigatore satellitare Discover Media, una strumentazione digitale Digital Cockpit Pro con uno schermo da 10,25 pollici, fari LED con Light Assist, Lane Assist (assistente al mantenimento di corsia), Front Assist, City Emergency Brake, sensori di parcheggio e Rear Traffic Alert.

Parlando infine di prestazioni, il nuovo SUV del noto marchio tedesco verrà proposto sia in versioni con motore a benzina sia in versione con motore diesel. Ci saranno, ad esempio, una versione con motore Turbodiesel 2.0 con una potenza da 150 CV e una con motore a benzina 1.5 TSI, sempre con una potenza da 150 CV.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, la nuova Volkswagen Tiguan Allspace sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire dal mese di novembre ad un prezzo di partenza di 39.500 euro per la versione con motore a benzina 1.5 TSI.