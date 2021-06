Quando si svolge attività fisica e motoria può capitare purtroppo di farsi male, a causa spesso di dolori muscolari e articolari o per alcuni strappi muscolari. In questi casi, una delle soluzioni migliori per placare ogni dolore è l’utilizzo di una pistola massaggiante e, in particolare, l’azienda Urikar ha da poco proposto la sua nuova Urikar AT1.

Ecco Urikar AT1, la nuova pistola massaggiante a percussione

Urikar AT1 è una delle ultime novità proposte da Urikar, nota azienda specializzata proprio in questa tipologia di prodotti. Nello specifico, questa pistola massaggiante si contraddistingue dalle altre per la presenza di un motore brushless proprietario di livello industriale che utilizza QuietPower 2.0. Quest’ultimo offre fino a 65 libbre di forza senza stallo, con un’ ampiezza di 16 mm e con una velocità massima di 3800 percussioni al minuto.

Proprio grazie a queste percussioni, la pistola massaggiante dell’azienda Urikar è in grado di alleviare rapidamente il dolore che si può riscontrare in diverse zone muscolari come quadricipiti, glutei e muscoli posteriori della coscia, aiutando le persone a ridurre il rischio di lesioni e a rilassare ulteriormente i muscoli.

Oltre a questo, la nuova Urikar AT1 può contare su diversi sensori che permettono di regolare in modo intelligente la velocità di rotazione delle testine massaggianti in base alla forza con cui si spinge il dispositivo contro il corpo. Si tratta infine di una pistola massaggiante estremamente silenziosa e poco rumorosa. Il tutto è dovuto al fatto che è costruita in grafene che garantisce una maggiore efficienza producendo poco rumore.

Se siete interessati all’acquisto, potrete recarvi presso lo store ufficiale dell’azienda sul sito https://www.urikar.com/. In alternativa, si può scegliere anche altri prodotti, come Urikar Pro 3 e Urikar Pro 2 recandosi rispettivamente su https://www.urikar.com/products/pro-3-percussion-gun e https://www.urikar.com/products/pro-2-percussion-massager-with-3-working-modes.