Il regalo pensato da Unieuro, ed attivato per la maggior parte degli utenti italiani, è davvero da capogiro, una soluzione che spinge la maggior parte di noi all’acquisto di specifici prodotti di tecnologia.

Il volantino è attivo pressoché ovunque in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda, fino al 24 giugno 2021, coloro che si affideranno all’e-commerce avranno la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, a patto però che si superi il livello di spesa dei 49 euro.

Il fulcro dell’intera campagna promozionale è però rappresentato dal regalo previsto con ogni acquisto, infatti coloro che sceglieranno uno dei prodotti contrassegnati, potranno ricevere una bicicletta gratis, oppure aggiungendo 59 euro metteranno le mani su un monopattino elettrico (del valore commerciale di 359 euro).

Unieuro: il volantino che stavamo aspettando

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero moltissimi e garantiscono un risparmio praticamente senza precedenti in Italia, abbracciano la fascia medio-bassa della telefonia mobile, partendo da un Wiko Y82 a 89 euro, per salire verso Motorola E7i Power a 99 euro, Xiaomi Redmi 9T a 169 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Realme C21 a 119 euro o Samsung Galaxy A12 a 179 euro.

Nel momento in cui si vorranno spendere cifre leggermente più elevate, ecco arrivare prodotti più interessanti, come Samsung Galaxy A32 a 249 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Oppo Find X3 Lite a 429 euro, Poco X3 Pro a 299 euro, Oppo A94 a 349 euro, Motorola Moto G50 a 219 euro e similari.

