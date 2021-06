Ieri 20 giugno 2021 sul sito ufficiale di TIM è possibile acquistare in sconto lo smartphone Oppo A15, offerto dall’operatore come ultima proposta delle sue Offerte Wow giornaliere di questa settimana.

La promozione è valida con pagamento in un’unica soluzione, prevede la spedizione gratuita ed è disponibile fino a esaurimento scorte. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Tim propone Oppo A15 con le offerte WOW

Con lo sconto applicato dall’operatore, Oppo A15 è disponibile al costo di 99,90 euro invece dei 159,90 euro previsti di listino. Salvo promozioni future, soltanto per oggi 20 Giugno 2021, TIM permette di acquistare il device con uno sconto pari dunque a 60 euro. Lo sconto sul prezzo di listino si riferisce soltanto al sito ufficiale di TIM, dove è possibile acquistare uno smartphone anche senza essere clienti dell’operatore e senza il bisogno di essere registrati.

Non quindi è escluso che lo stesso dispositivo possa essere disponibile anche con prezzi diversi in altri canali di vendita. Per esempio su Amazon lo stesso smartphone oggi è in vendita a 99 euro salvo esaurimento scorte. I clienti possono effettuare l’acquisto del device in entrambe le colorazioni ufficiali disponibili, ovvero Dynamic Black e Mystery Blue, riportate sul sito di TIM semplicemente come Black e Blue.

In ogni caso, Oppo A15 è dotato di un display LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600×720), una batteria da 4100 mAh, un processore MediaTek Helio P35 con fino a 2.3GHz, uno spazio di archiviazione pari a 32GB e una memoria RAM da 3GB. Passando al comparto fotografico, sul lato anteriore dello smartphone è presente una lente da 5MP. La fotocamera posteriore è composta invece da una lente principale da 13MP, una macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP.