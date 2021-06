A quanto pare, il social TikTok si sta impegnando molto per adottare nuove misure sul mercato italiano al fine di impedire l’accesso dei più piccoli alla piattaforma. Le misure che ha preso in considerazione TikTok provengono da provvedimenti d’urgenza adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, i quali hanno portato a dei buoni risultati, ma non ancora sufficienti.

Di fatto, tra il 9 febbraio e il 21 aprile, sono stati in tutto 12 milioni e mezzo gli utenti italiani ai quali è stato chiesto di confermare di avere più di 13 anni per accedere alla piattaforma. Inoltre, sono stati oltre 500mila gli utenti rimossi perché probabili infratredicenni.

TikTok: i vari provvedimenti che ha chiesto il Garante della privacy

Il Garante ha quindi chiesto vari provvedimenti da attuare a TikTok per tenere gli infratredicenni fuori dalla piattaforma. Per questo, TikTok si è impegnata a: