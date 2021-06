Ci sono delle notizie davvero buone per quanto concerne i fan dello show di Netflix The Umbrella Academy. La serie TV che parla di personaggi nati con dei poteri speciali, ossia la famiglia Hargreeves, i quali frequentano la Umbrella Academy. La serie fantasy è stata ispirata ad un fumetto omonimo, ed è nata nel 2019.

Per chi ha visto la serie, sa perfettamente che la seconda stagione si era conclusa con i fratelli Hargreeves che avevano bloccato l’apocalisse degli anni ’60. Tuttavia, non avevano capito che questa mossa avrebbe dato il via ad una nuova linea temporale in cui Sir Reginald era ancora in vita e aveva pensato di creare un’accademia diversa, ossia la Sparrow Academy. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

The Umbrella Academy: ecco le novità riguardo la data di uscita e i titoli dei nuovi episodi

Purtroppo la data di uscita della terza stagione non è stata ancora approvata, ma è possibile che verrà rilasciata entro la fine del 2021 o all’inizio del 2022. Durante le Netflix Geeked Week, sono inoltre usciti allo scoperto i tioli della season 3 di The Umbrella Academy. Eccoli di seguito:

Episodio 1: Meet the Family

Episodio 2: World’s Biggest Ball of Twine

Episodio 3: Pocket Full of Lightning

Episodio 4: Kugelblitz

Episodio 5: Kindest Cut

Episodio 6: Marigold

Episodio 7: Auf Wiedersehen

Episodio 8: Wedding at the End of the World

Episodio 9: Six Bells

Episodio 10: Oblivion

Come detto prima, la data di uscita non è ancora chiara, ma comunque dovrebbe essere resa nota davvero a breve. Come sarà l’incontro tra le due diverse Academy? Lo scopriremo solo sedendoci comodi e guardando la nuova stagione dello show.