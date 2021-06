Realme, uno dei brand che è cresciuto di più in questi due anni, ha finalmente reso disponibile per l’acquisto il suo nuovo flagship killer: Realme GT 5G. Il 21 e 22 giugno sul sito di realme la configurazione con 8 GB + 128 GB dei modelli in vetro Dashing Blue e Dashing Silver è disponibile a 399 euro, anziché 449 euro. Negli stessi giorni, in occasione di Prime Day, su Amazon e sul sito di realme la variante da 12 GB + 256 GB (versione Racing Yellow in pelle vegana) è in offerta a 499 euro, invece di 599 euro.

Con un design incredibile e un prezzo impareggiabile, Realme GT stabilisce nuovi standard per gli smartphone di fascia medio-alta. Un flagship killer che in tanti aspettavano e che finalmente è arrivato sul mercato con un processore Qualcomm Snapdragon 888, la nuova RAM LPDDR5, la velocissima UFS 3.1 e un sistema di raffreddamento VC (a camera di vapore) in acciaio inossidabile in grado di ottimizzare la dissipazione del calore e tenere così sotto controllo la temperatura interna. Inoltre, la batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica SuperDart da 65 W, grazie alla quale bastano solo 29-30 minuti per caricare completamente il dispositivo.

Eccezionale anche il lato display, grazie al display Super AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate di 120 Hz, all’audio Hi-Res e agli speaker Dolby Atmos Dual Stereo. Inoltre, è uno dei primi dispositivi a supportare Android 12 Beta 1, disponibile da oggi nell’ambito del Developer Preview Program.

In offerta su Amazon anche altri smartphone della nuova serie 8

In occasione di Prime Day, il 21 e 22 giugno su Amazon sono in promozione anche altri prodotti firmati Realme, in particolare i dispositivi della serie 8, a cominciare da realme 8. Lo smartphone (4 GB + 64 GB) è scontato del 30% a 139 euro.

Le offerte di Prime Day riguardano anche realme 8 5G, alimentato dal processore 5G MediaTek Dimensity 700, la cui versione da 4 GB + 64 GB è disponibile a 179 euro, mentre il prezzo per la configurazione con 6 GB + 128 GB è 219 euro. In promozione a 219 euro anche realme 8 Pro per la versione 6 GB + 128 GB.