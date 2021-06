Peaky Blinders: dopo la morte di un'attrice, arriva il cast della stagione 6

È passato un po’ di tempo ormai dall’ultima volta in cui i fan hanno potuto deliziare i nuovi episodi di Peaky Blinders. Le riprese erano già iniziate il 19 gennaio ma il Coronavirus ha reso le tempistiche più lunghe. Ebbene, dopo un periodo di stallo tornano, tornano svariate voci sulla stagione 6, che sarà l’ultima in assoluto (eccetto il possibile spin-off ma senza la presenza del protagonista Tommy Shelby, Cillian Murphy.)

Peaky Blinders: il cast della stagione 6

Come se il Covid-19 non bastasse, il 16 aprile 2021 Helen McCrory (Polly Gray) ci ha lasciati. che aveva interpretato Polly Gray nelle prime cinque stagioni. La co-star Cillian Murphy ha recentemente detto che la McCrory era “la collega a cui si sentiva più vicino in Peaky”. “Una delle migliori attrici con cui abbia mai lavorato. Qualsiasi soggetto, qualsiasi scena… lei li rendeva speciali. Sapeva essere forte ma anche vulnerabile. Era davvero divertente e aveva una tale compassione per tutti quelli che incontrava. Ero davvero ammirato per il modo in cui viveva la sua vita – il modo così bello in cui bilanciava il suo lavoro e la sua famiglia”.

Knight ha rassicurato, “Nella forma attuale è assolutamente impossibile che funzioni senza Cillian”, poi ha aggiunto: “Chi lo sa? Potrebbero esserci dei momenti interessanti di Peaky che riguardano qualcun altro”. Insomma, quando arriveranno i nuovi episodi? Benjamin Zephaniah, che interpreta il predicatore Jeremiah Jesus, ha scritto su Twitter di quanto sia stato “difficile” continuare le riprese di Peaky Blinders senza Helen McCrory.

Chi rivedremo invece nel cast di Peaky Blinders? Cillian Murphy tornerà nei panni di Tommy Shelby, mentre Sam Claflin riapparirà nel ruolo del politico fascista Oswald Mosley. Potrebbero tornare anche Paul Anderson (Arthur Shelby), Harry Kirton (Finn Shelby) e Sophie Rundle (Ada Thorne). Ma anche la seconda moglie di Tommy, Lizzie Shelby (Natasha O’Keeffe). Ned Dennehy (Charlie), Ian Peck (Curly), Packy Lee (Johnny Dogs) e Benjamin Zephaniah (il predicatore Jeremiah Jesus).

Ci sarà anche un nuovo personaggio femminile molto oscuro: “Non dirò chi è, ma sicuramente darà del filo da torcere a Tommy. È simile a Mosley come ideali è risulterà una sfida per tutti i personaggi. Non ha pistole o una gang, ma degli ideali che sono come un virus, più pericolosi di qualsiasi altra cosa”. “Non ho mai visto un personaggio come lei in Peaky Blinders.”, conclude.