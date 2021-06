A partire da oggi, 21 giugno 2021, sarà finalmente possibile acquistare il nuovo OnePlus Nord CE 5G direttamente sul sito di OnePlus o su Amazon. Erede del precedente Nord, presenta un concentrato di tecnologia e di qualità tipica OnePlus, ma a un prezzo ancora più accessibile di 299 euro.

A fronte di una spesa che cerca di aggredire la fascia media del mercato, offre delle prestazioni solide e precise nella quotidianità e anche nell’uso intenso, grazie alle sue caratteristiche tecniche che vedremo tra pochissimo.

OnePlus Nord CE 5G, le caratteristiche tecniche

In breve il dispositivo può vantare una tripla fotocamera da 64 MP, display AMOLED da 90 Hz, il processore SnapDragon 750G 5G, un sistema di carica veloce migliorato WarpCharge 30TPlus e il sistema operativo OxygenOS11, fluido in ogni circostanza. Con un spessore sottile di 7,9 mm, per 170 g di peso, OnePlus Nord CE 5G non rinuncia ad alcune funzionalità come il jack per cuffie da 3,5 mm e un design con una colorazione che lascia il segno. Il device sarà disponibile in tre diverse colorazioni: Blue Void, con una finitura opaca resistente alle impronte digitali, Charcoal Ink e Silver Rey.

I prezzi invece saranno i seguenti:

OnePlus NORD CE 5G versione 6GB + 128GB Charcoal Ink: 299€

OnePlus NORD CE 5G versione 8GB + 128GB Blue Void e Charcoal Ink: 329€

OnePlus NORD CE 5G versione 12GB + 256GB acquistabile anche nella colorazione Silver

Ray: 399€.

Come tutti i dispositivi OnePlus, Nord CE avrà due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza, che manterranno il device agile nel

tempo.