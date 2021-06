Netflix ha un catalogo in costante aggiornamento. Solo per limitarsi alle ultime settimane, sulla piattaforma streaming sono arrivati importanti titoli come Lucifer o anche Elite, la popolare serie tv disponibile in listino proprio a partire dall’ultima settimana. I clienti che desiderano attivare per la prima volta un abbonamento a Netflix non potranno avere un periodo di prova, ma avranno il beneficio di due offerte imperdibili grazie a TIM e Sky.

Netflix, le due offerte quasi gratis per film e serie tv

La prima grande offerta è firma da TIM e si chiama Mondo Netflix. I clienti che attiveranno questa promozione avranno libero accesso al pacchetto di contenuti di TIMvision con libero accesso a tutti i contenuti di Netflix. Il costo mensile dell’offerta sarà di 12,99 euro con la garanzia del TIMvision Box a costo zero.

Altra importante iniziativa porta la firma di Sky. I clienti della tv satellitare con maggiore fedeltà potranno aggiungere al loro ticket il nuovo pacchetto Intrattenimento Plus. Con il pacchetto Intrattenimento Plus ci sarà un costo extra dal valore di 9,99 euro. Gli abbonati della tv streaming, in questo modo, avranno libero accesso a tutti i contenuti di Netflix.

Ultima occasione per accedere in modo vantaggioso è Netflix è dato dalla tecnologia VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.