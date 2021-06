Utenti increduli da MediaWorld grazie ad una campagna promozionale quasi concorrenziale, la perfetta soluzione per indurre la maggior parte di noi ad acquistare un prodotto di tecnologia, riuscendo nel contempo a garantirsi un risparmio senza precedenti.

Il volantino MediaWorld, come era facilmente pronosticabile, risulta essere disponibile in tutti i punti vendita in Italia, oltre che sul sito ufficiale dell’azienda; gli utenti possono affidarsi a prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione completamente sbrandizzata, ovvero con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

MediaWorld: il volantino che nessuno si aspettava

Tantissime sono le occasioni alla portata degli utenti che vorranno cercare di risparmiare, anche nell’eventualità in cui si volesse acquistare un top di gamma. In questo caso segnaliamo la presenza dell’accoppiata iPhone 12 Pro Max, disponibile a 1329 ero, come anche l’ottimo Samsung Galaxy S21, sempre in vendita ad un prezzo finale che non va oltre i 699 euro (da notare anche la presenza di iPhone 11 alla stessa cifra).

Rientrando in fasce più economiche potrete poi trovare Galaxy A32 e Galaxy A12, due modelli dalle ridotte prestazioni generali, ufficialmente in vendita a 229 e 169 euro, in entrambi i casi con garanzia di 24 mesi e nella versione completamente sbrandizzata.

Per ogni altra informazione in merito, vi rimandiamo direttamente alle pagine che potete trovare sul sito ufficiale dell’azienda, scoprirete ogni singolo prezzo pensato per voi.