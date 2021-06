Apple non posticiperà il lancio dei suoi prossimi iPhone. Nonostante i disagi causati dalla pandemia di COVID-19, il colosso di Cupertino riuscirà a procedere con la presentazione ufficiale degli iPhone 13 entro il mese di settembre.

La data ufficiale non è ancora nota. Apple non si è ancora espressa a riguardo. Dopo un lungo susseguirsi di indiscrezioni relative le specifiche tecniche e il design dei dispositivi, sono emersi i primi indizi che riportano quelle che potrebbero essere le giornate scelte dal colosso.

Apple lancerà i suoi iPhone 13 il 17 settembre 2021!

Le notizie trapelate riferiscono che Apple potrebbe annunciare ufficialmente i suoi dispositivi l’8 settembre per poi procedere con il lancio in mercato il 17 settembre. Non si tratta di date confermate dal colosso bensì di indiscrezioni ricavate dall’analisi di quello che è il modus operandi di Apple. L’azienda è solita presentare i suoi nuovi prodotti di venerdì e nella terza settimana del mese di settembre.

Gli iPhone in arrivo saranno quattro e sarà compreso un modello “mini”, destinato a sparire con l’arrivo degli iPhone 14. Il nome ufficiale resta ancora in dubbio: le voci si dimostrano contraddittorie sull’adozione della denominazione iPhone 13 o iPhone 12S.

La scelta del colosso di optare per iPhone 12S piuttosto che iPhone 13 potrebbe poggiare sull’introduzione di poche novità rispetto alla precedente generazione e per motivi legati alla negatività attribuita al numero tredici negli Stati Uniti.

Qualunque sia il nome al quale Apple farà ricorso, le notizie fino ad ora trapelate ritengono che i principali aggiornamenti riguarderanno il comparto fotografico, la qualità del display e la durata della batteria.