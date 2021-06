L’occasione per i clienti che decidono di attivare una SIM con Iliad è molto ghiotta. Gli utenti infatti ancora per qualche giorno potranno sottoscrivere la tariffa Flash 120. I clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo a trenta giorni è di 9,99 euro.

Iliad, cosa cambia tra l’arrivo del 5G e la conservazione del 3G

I vantaggi per la Flash 120 sono molteplici. Oltre alle soglie di consumo e il prezzo da ribasso, i clienti avranno a loro disposizione anche la vantaggiosa opzione 5G. In base all’attuale listino, gli utenti potranno navigare con le reti internet di ultima generazione a costo zero.

La copertura del 5G sarà garantita nelle principali città capoluogo. Entro il 2022, Iliad dovrebbe estendere l’estensione del 5G anche nei centri più periferici della nazione.

La presenza delle reti 5G di Iliad rappresenta una vera e propria rivoluzione per il provider francese. Lo stesso gestore, per garantire sempre i migliori servizi al pubblico, pensa ad una serie di cambiamenti nell’immediato futuro. Per massimizzare gli investimenti sul 5G, una delle ipotesi in gioco è il processo di dismissione per le linee 3G.

TIM e Vodafone già hanno aperto una via di uscita dalle reti 3G. Iliad potrebbe comportarsi in maniera speculare, anche se per ora le indiscrezioni lasciano pensare a qualcosa di diverso. Come noto, Iliad ancora non può offrire al suo pubblico la copertura omogenea del territorio in Italia e specie nei territori periferici il 3G è necessario per la connessioni internet. Per tale ragioni, prima del 2022 Iliad non dovrebbe lasciare tale tecnologia.