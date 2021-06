Iliad: ancora 10 giorni per avere 120GB in 5G ma c'è anche la Giga 80

Fin da quando si vociferava del suo arrivo, Iliad aveva già fatto muovere tutta l’Italia per capire cosa sarebbe poi successo. C’era chi parlava di un possibile flop mentre c’era anche chi credeva che si potesse trattare di una vera svolta per l’intero mondo della telefonia mobile.

In realtà si è verificata la seconda ipotesi, quella che ha visto l’intero mondo mobile cambiare sia per i prezzi che per i contenuti. Iliad infatti ha avuto un impatto devastante proprio perché fin dal primo momento ha mostrato offerte piene di ogni tipo di contenuto ma soprattutto prezzi molto interessanti che durano per sempre nel tempo. In questo momento la sua natura si vede ancora una volta confermata, soprattutto alla luce delle due offerte presenti sul sito ufficiale. Si tratta di due grandi opportunità di cui una soggetta a scadenza a fine mese.

Iliad: ci sono due offerte strepitose, si parte da 80 giga per arrivare a 120 giga in 5G

Tutte le grandi offerte di Iliad sono state notate e accolte positivamente anche dalla critica, ma ora il gestore si è superato. Ci sono infatti due promo che prendono il nome rispettivamente di Flash 120 e Giga 80, le quali stanno portando tanti nuovi utenti al gestore proveniente dalla Francia.

I contenuti sembrano analoghi, soprattutto quando si parla di minuti ed SMS senza limiti, caratteristiche che accomunano entrambe le offerte. Queste si differenziano poi quando si tratta di connessione ad Internet, con la prima che possiede 120 giga in 5G per navigare sul web, mentre la seconda 80 in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9,99 e 7,99€ al mese per sempre.