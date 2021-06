Dopo la presentazione dei primi prodotti di casa Huawei annunciati in precedenza in Cina, sono stati resi noti i primi partner italiani con cui l’azienda ha sviluppato nuove applicazioni attorno a Harmony OS, già disponibili sulla serie HUAWEI Watch 3:RTL 102.5, Melarossa, eSound, Zucchetti, Tutto il Calcio, Petit Bambou e Komoot.

Tornando ai nuovi prodotti che ad oggi possono basarsi su HarmonyOS, si tratta appunto di Huawei Watch 3 ma anche di MatePad Pro e MatePad 11. Anche su questi dispositivi ci saranno quindi le app citate in precedenza, frutto di una partnership di altissimo livello.

Huawei insieme ad RTL 102.5: il tutto direttamente su AppGallery e HMS

Tra tutte le app più importanti, svetta nettamente RTL 102.5, la radio più ascoltata in Italia. Ricordiamo inoltre che RTL è stata pioniera nel format della Radiovisione: un progetto unico nel panorama radiofonico italiano, che per la prima volta permette contemporaneamente di ascoltare RTL 102.5 in FM e in DAB, di ascoltare e guardarla sul canale 736 di Sky e sul 36 del DTT, sul web e su tutti i dispositivi connessi (smartphone, smartspeakers, smart TV, wearable).

L’esperienza di RTL 102.5 è arricchita dall’applicazione RTL 102.5 PLAY, uno spazio digitale disponibile su tutti i dispositivi connessi, che consente agli utilizzatori di accedere al bouquet di tutti i canali live del gruppo ed ai contenuti on-demand, inclusi gli esclusivi contenuti originals.

Grazie alla partnership tra RTL 102.5 e Huawei, RTL 102.5 PLAY è stata integrata sui dispositivi wearable e sarà accessibile sugli smartwatch della famiglia Huawei.

Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Produciamo ogni giorno contenuti in Radiovisione di grande valore, e lavoriamo perché gli stessi siano accessibili sempre e ovunque. Con il lancio di RTL 102.5 PLAY sui dispositivi wearable di Huawei abbiamo fatto un ulteriore passo in questa direzione”. Ecco le radio disponibili:

• RTL 102.5

• Radiofreccia

• Radio Zeta

• RTL 102.5 News

• RTL 102.5 Doc

• RTL 102.5 Best

• RTL 102.5 Napulè

• RTL 102.5 Guardia Costiera

• RTL 102.5 Romeo & Juliet

• RTL 102.5 Bro & Sis.

Inoltre, restando in tema musicale, è attiva una promo su Huawei Music fino al 25 giugno che permetterà di avere 3 mesi di prova gratuita del suddetto servizio musicale.